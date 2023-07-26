В трех областях задержали должностных лиц ТЦК, которые за деньги помогали мужчинам уклоняться от призыва. Фото

Сотрудники Департамента стратегических расследований вместе со следователями Национальной полиции провели рейд по военкоматам Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областей. Задержан ряд должностных лиц территориальных центров комплектования, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации или получить отсрочку.

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Свои услуги чиновники оценивали в сумму от 9 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов США. Об этом идет речь в сообщении Департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Сотрудники Департамента стратегических расследований совместно со следственными подразделениями Национальной полиции Украины проводят системные и комплексные мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных схем, к организации которых причастны работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. За денежное вознаграждение они помогают мужчинам призывного возраста избежать призыва или получить отсрочку призыва", – отмечено в сообщении.

В Нацполиции отметили, что разоблачили нескольких должностных лиц военкоматов в Днепропетровской, Черновицкой и Волынской областях на вымогательстве денег за содействие в избежании мобилизации.

В частности, в Волынской области задержан с поличным заместитель районного ТЦК. Он требовал у призывника тысячу долларов США. Правоохранители произвели задержание в момент, когда взяточник получал часть средств: 25 тысяч гривен.

На Днепропетровщине задержан чиновник одного из районных военкоматов, который получил 1000 долларов США и 12 тыс. грн за то, что пообещал "оттянуть время" призыва на максимально возможный срок.

В Черновицкой области разоблачены сразу два представителя одного из областных мобилизационных отделений. Они, по данным следствия, систематически требовали взятки за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе.

"Задержали фигуранта во время очередного транша неправомерной выгоды – 9 000 грн. Надо отметить, что только в прошлом месяце правоохранители задерживали одного из командиров этого же центра комплектования на взятке в 3 000 долларов США за снятие уклоняющегося с военного учета по состоянию здоровья", – отметили в полиции.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Задержанному должностному лицу с Днепропетровщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен. Сотруднику ТЦК с Волыни назначен ночной домашний арест. Задержанным в Черновицкой области придется выбирать между содержанием под стражей и альтернативой в виде внесения залога в размере более 536 тысяч гривен для каждого.

Задержанным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, накануне Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения скандальному военкому Евгению Борисову. В собственности семьи одесского военного комиссара недавно обнаружили виллу в Испании и парк элитных автомобилей.

Борисова отправили под арест сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 150 млн гривен. На суде экс-военком, подозреваемый во взяточничестве, просил не назначать ему содержание под стражей, потому что он "умрет в тюрьме" из-за "плохого здоровья" и "тромбов".