В ТрО готовят кадровый резерв командиров бригад: девять офицеров завершили обучение

В Силах территориальной обороны ВСУ девять офицеров завершили сборы для кандидатов на должности командиров бригад и их заместителей. Обучение проходило с 7 по 16 сентября и является частью подготовки кадрового резерва.

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Кандидатов отобрали из воинских частей Сил ТрО. Они проходили занятия по тактической подготовке, лидерству и организации повседневной деятельности подразделения. К занятиям привлекли руководителей подразделений Командования Сил ТрО, заместителей командующего и частную компанию по подготовке подразделений "Соната".

Как пояснил начальник управления подготовки Командования Сил территориальной обороны полковник Олег Моцпан, в Силах ТрО отбирают кандидатов на должности командиров батальонов и бригад, после чего проводят для них подготовку. Офицеры, принявшие участие в этих сборах, продемонстрировали достаточный уровень знаний. Командующий определил направления их дальнейшей подготовки и задачи, которые будут стоять перед кандидатами до возможного назначения.

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Подводя итоги сборов, командующий Силами ТрО генерал-майор Игорь Плахута подчеркнул, что ответственность командира охватывает не только управление подразделением, но и заботу о людях – раненых военнослужащих, семьях погибших и пропавших без вести.

"Лидерство – это не то, чтобы быть впереди. Это ответственность за тех, кто рядом. Для командира важно знать, чем живут его люди, что происходит с ранеными, получают ли поддержку семьи погибших и пропавших без вести", – сказал Плахута.

Завершение сборов не означает автоматического назначения офицеров на командные должности: подготовка и оценка кандидатов будут продолжаться.