В центре и на востоке Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В ночь на понедельник, 21 августа, на востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога. В Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области возникла угроза запуска врагом баллистических ракет и ударных БпЛА.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы также подтвердили возможный запуск врагом ракет С-300, летящих по баллистической траектории.

"Внимание! Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области – ракетная опасность!" – сообщили в Воздушных силах.

Позже в Воздушных силах добавили уведомление об угрозе ударных беспилотников.

"Внимание! Днепропетровская и Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА" – предупредили в Воздушных силах.

В 01:41 в Воздушных силах объявили об отбое воздушной тревоги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находятся в больнице.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий, 67 транспортных средств. В частности, повреждены драматический театр, площадь, здания суда и Черниговской ОГА, магазины и другие общественные учреждения.

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