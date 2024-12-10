В ЦПД оценили, сколько военных Россия может перебросить из Сирии в Украину

После краха режима диктатора Башара Асада страна-агрессор Россия может перебросить своих военных из Сирии в Украину. Однако речь идет об относительно небольшом количестве оккупантов.

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По состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000-7500 российских военных, включая представителей частных военных компаний. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, даже в случае переброски всех российских военных из Сирии с последующим отправлением на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте. Коваленко подчеркнул, что ежедневно враг несет огромные потери личного состава во время штурмовых действий.

Также в ЦПД отметили, что часть российских военных может быть переброшена из Сирии в страны Африки.

Напомним, на каждого украинского воина, погибшего на поле боя или раненого, приходится 5-6 убитых или раненых российских оккупантов. За время полномасштабного вторжения подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев.

Ранее сообщалост, что страна-агрессор Россия вывела свои корабли из сирийского порта Тартус. Спутниковые снимки от 9 декабря показали, что российских судов там уже нет.

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