Соотношение 5-6 к одному: Зеленский озвучил потери Украины в войне с Россией

На каждого украинского воина, погибшего на поле боя или раненного, приходится 5-6 убитых или раненых российских оккупантов. За время полномасштабного вторжения подтверждены ранения около 370 тысяч защитников и гибель 43 тысяч украинских героев.

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В цифру необратимых потерь не входят воины, считающиеся пропавшими без вести. Об этом после поездки во Францию заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства озвучил последние данные по потерям России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину. С 24 февраля 2022 года общие потери агрессора превысили 750 тысяч человек. Ликвидировано 198 тысяч россиян, более 550 тысяч оккупантов получили ранения.

Зеленский также рассказал о том, скольких своих героев потеряла Украина.

"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя", – сообщил президент.

Также, по его словам, за время полномасштабной войны зафиксировано около 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. При этом, добавил Зеленский, в эту цифру входят все ранения, включая легкие и повторные.

Также президент заверил, что около 50% раненых защитников после лечения возвращаются в строй.

"Одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны Украины – это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию", – подчеркнул он.

Начиная с сентября этого года, по словам Зеленского, соотношение потерь Украины и России в людях составляет 1 к 5-6. На такие безумные потери государство-агрессор, по его убеждению, идет в стремлении захватить как можно больше украинской земли – прежде чем мировое сообщество заставит российского диктатора Владимира Путина остановиться.

Озвученные президентом украинские потери не включают пленных и пропавших без вести. О них глава государства упомянул отдельно.

"Не забываем о наших людях в российском плену – это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014-го, когда началась оккупация. За время с 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще большая работа. И мы должны установить правду обо всех без вести пропавших наших людях", – подчеркнул Зеленский.

Не менее сложным и сверхважным делом для Украины является возвращение депортированных Россией украинских детей.

"Россияне сами говорят, что таких украденных детей сотни тысяч, и Россия распыляет их по своей территории. Возвращать их – сложнее всего. На оккупированной территории Украины остаются по меньшей мере несколько миллионов человек", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп, 7 декабря встретившийся в Париже с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что Украина хочет договариваться и прекращать "это безумие" – кровопролитную войну с Россией. По его словам, Украина, уже почти 10 лет обороняющаяся от российской агрессии и последние три из них – в полномасштабном формате, "бессмысленно потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских".

Общие потери России в живой силе при этом Трамп оценил 600 000 человек.