В Тульской области РФ раздались взрывы: сообщают о массированной атаке дронов. Видео

В Тульской области страны-агрессора России вечером 13 января местные жители пожаловались на взрывы, которые якобы связаны с атакой беспилотников. Громко было в Туле и Алесинском районе.

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Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. По данным россиян, регион якобы атаковали "десятки дронов".

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Пропагандисты РФ заявляли, что в Тульской области работали силы противовоздушной обороны.

"Предварительно, идет атака беспилотников, работает система ПВО. По словам очевидцев, дроны были уничтожены в районе Алексина. Официальной информации пока нет", – говорится в сообщении одного из каналов.

Информацию о массрованной атаке беспилотниками подтвердил глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет.

Напомним, что вечером 13 января взрывы также прогремели в Брянской области Российской Федерации. В сети заявили об атаке ракетами и БПЛА и, предварительно, поражении Брянского химического завода им. 50-летия СССР в поселке Сельцо.

Проект ASTRA передает, что удар по заводу могли совершить украинские воины с использованием ракет ATACMS. Этот объект уже подвергался атакам. Предприятие производит взрывчатые вещества и относится к холдингу "Техмаш", задействованному в исполнении гособоронзаказа страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне снова призвали свои власти и войска массированно ударить по Украине, намекая и на использование хваленой путинской ракеты "Орешник". Это была их "реакция" якобы на атаку беспилотников по газовой инфраструктуре где-то на Кубани.

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