В Украине будет новый механизм бронирования от мобилизации, – Зеленский

В Украине планируют разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. В этом вопросе необходим открытый диалог между государством и предпринимателями.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Черкасском областном заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Глава государства отметил важность ротации.

"Мы все поддерживаем наших военных, но без работающих людей не будет зарплат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать, что нельзя оставлять ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", – сказал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честному украинскому бизнесу, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", – отметил глава государства.

По словам президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменился порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такую отсрочку оборонные компании будут выдавать своим сотрудникам без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

Напомним, в декабре в Европейской Бизнес Ассоциации сообщалось, что в Минобороны готовят изменения к процедуре бронирования работников украинских предприятий. В основе обновленного механизма планируют заложить более понятные и прозрачные подходы к бронированию. Продолжается работа над разработкой е-бронирования.

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