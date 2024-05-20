В Украине глав ОСМД уполномочат вручать повестки: подробности

В Украине к процессу вручения повесток подключат председателей объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Уведомление военнообязанных и резервистов может быть осуществлено в любом месте и в любое время суток.

Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года. Согласно ему, лица, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Руководитель ТЦК не позднее чем за день до запланированного вручения повестки издает приказ, в котором говорится о привлечении в группу оповещения руководителя организации или ФЛП, предоставляющего услуги по управлению многоквартирными домами, или председателя ОСМД.

Согласно правительственному постановлению, вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства/задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блокпостах, пунктах пропуска через государственную границу.

По адресу места жительства/задекларированного/зарегистрированного места жительства вручение повесток происходит:

– через участки оповещения путем вызова в такие участки и вручение повесток, полученных от ТЦК представителями этих участков, и вручение повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

– представителями районных, городских администраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов;

– представителями ТЦК лично или средствами связи;

– группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских администраций, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов, ТЦК, полицейскими,

– при оповещении жильцов многоквартирных домов – руководителями учреждения (организации)/ФЛП, предоставляющей услуги по управлению многоквартирными домами/председателями правления ОСМД.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утвержденному Кабмином порядку призыва отправленная по почте повестка считается врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата, а также в случае отказа от получения такой отправки.

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