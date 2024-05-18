В каком выпаде повестка в почтовом ящике будет считаться врученной: разъяснение

Украинское правительство утвердило Порядок призыва, который по-новому регулирует порядок вручения повесток. В частности, при отправке повестки по почте она будет считаться врученной даже в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата, а также в случае отказа от получения такой отправки.

Об этом говорится в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, который Кабинет министров утвердил постановлением №560 от 16 мая 2024 года.

Так, в Порядке сказано, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте считается:

– день получения такой почтовой отправки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, сообщенному этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другой адрес места жительства.

Это означает, что если адресат не проживает по месту жительства и не сообщил ТЦК другой свой адрес, повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной.

Отметим, что повестка о вызове в ТЦК может быть направлена средствами почтовой связи по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка отправляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. В частности, в течение 60 суток от 18 мая 2024 все военнообязанные граждане Украины обязаны уточнить свои личные данные.

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