В Украине хотят создать Центр рекрутинга иностранцев на военную службу: что известно

В Украине планируется создать Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту. Он будет осуществлять спецпроверку относительно законности пребывания на территории нашего государства потенциальных контрактников, устанавливать факты их привлечения к административной и уголовной ответственности и возможные связи с вражескими спецслужбами.

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Соответствующий законопроект за основу принят депутатами Верховной Рады Украины 17 сентября. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Рада приняла за основу №12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства". За – 278. Предполагается создание Центра рекрутинга иностранцев", – отметил он.

Согласно тексту проекта закона, положение о Центре рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту должен утвердить Кабинет министров Украины.

Этот центр будет проводить ряд мероприятий по специальной проверке иностранцев, которые изъявят желание служить по контракту в Силах обороны нашего государства. В рамках проверки сотрудники центра будут выяснять:

законно ли претенденты на подписание контракта находятся на территории нашего государства;

есть ли в их биографии факты привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины;

не имеют ли такие лица связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

а также другие обстоятельства, препятствующие принятию иностранца или лица без гражданства на военную службу по контракту.

Напомним, ранее депутаты ВРУ поддержали законопроект о правовом статусе иностранцев, участвующих в защите Украины.

Законопроект направлен на урегулирование правовых вопросов, связанных с пребыванием на территории Украины иностранцев, защищающих нашу страну, а также членов их семей. Помимо прочего, проект закона предусматривает возможность предоставления иностранцам-добровольцам вида на временное проживание или права иммигрирации в Украину, даже если их документы просрочены. Право на временное проживание также получают семьи таких военнослужащих. В то же время рассмотрение заявлений на получение гражданства от граждан РФ будет приостановлено на год после окончания или отмены военного положения.