В Украине хотят запустить систему видеомониторинга: в МВД объяснили, что это значит, и как урегулируют вопросы с доступом

В Украине планируется создать и внедрить единые технические и функциональные требования к построению систем видеонаблюдения и видеомониторинга, которые сегодня функционируют в Украине. Это позволит контролировать доступ к информации, а все уполномоченные субъекты будут обмениваться ею по единым правилам.

О нововведениях в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. Он отметил, что система видеонаблюдения уже введена и действует.

Законопроект "О Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", который зарегистрировали в Раде, должен создать к ней единые требования.

"Кроме того, он призван обеспечить единые правила информационного обмена между всеми субъектами, которые будут получать доступ к указанным системам и информации. Также будет урегулирован контроль за доступом к такой информации", – пояснил замминистра.

По его словам, это, в частности, и исключит возможность использования в городах камер видеонаблюдения с программным продуктом России. Иными словами, законопроект унормирует процесс видеомониторинга как для фиксации, так и для дальнейшего использования информации.

Отметим, ранее сообщалось, что Единая система видеомониторинга состояния публичной безопасности, которую собираются ввести в Украине, будет содержать камеры наблюдения на дорогах, в местах скопления людей и в учебных заведениях.

К системе планируют подключить 50 тысяч камер видеонаблюдения, уже установленных на улицах городов на территориях, где не ведутся боевые действия. По меньшей мере, 8 тысяч камер уже подключили. Также видеонаблюдение будет вестись на автодорогах государственного значения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В декабре 2023 года стало известно, что спецслужбы РФ в течение многих лет могли получать видео с камер наблюдения в Украине. Все это время на территории нашей страны функционировали тысячи камер видеонаблюдения, работавших на российском программном обеспечении TRASSIR компании DSSL.

– По данным проекта "Схемы" от "Радио Свобода", на январь 2024 года на улицах городов, на государственных и частных объектах в Украине продолжали стоять тысячи систем видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir. Но, кроме опасной российской технологии, еще более массово в стране используют камеры китайского производства.

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