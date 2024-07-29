В Украине ликвидировали еще одного завербованного наемника из Индии: сколько их всего в рядах армии Путина

На войне против Украины погиб уже пятый завербованный наемник из Индии. 22-летний Рави Мун уехал в РФ в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта. Однако на месте его научили владеть оружием и в марте отправили на передовую.

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Как пишет Reuters, родные погибшего индийца заявили, что его убили после того, как его заставили воевать, и теперь требуют от правительства вернуть его тело в родное село в северном штате Харьяна. Они говорят, что последний раз общались с ним 12 марта и с тех пор пытались связаться с правительством, чтобы оно помогло разыскать его.

"Если бы он знал, что ему придется воевать, он бы не пошел... Зачем ему идти туда, где его может ждать смерть?", – сказал его двоюродный брат Сону Матор.

Он добавил, что семья нуждается в помощи правительства, чтобы вернуть тело назад, ведь у них нет денег, чтобы организовать это самостоятельно.

Брат Рави Муна Аджай рассказал, что тот отправился в Россию после того, как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта.

После прибытия в РФ мужчину научили владеть оружием и в марте отправили на фронт, передает агентство AFP, которое цитирует BBC.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", – сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью послать образцы ДНК для опознания.

По данным газеты The Indian Express, посольство сообщило родственникам о гибели Муна на прошлой неделе.

"Российская сторона подтвердила смерть", – сказала вторая секретарь посольства Глория Данг Данг.

По данным Министерства иностранных дел Индии, за последние несколько месяцев к ведомству обратились несколько мужчин и их семьи, которые сообщили, что их обманом заставили поехать в РФ якобы на работу или образование, после чего принудительно завербовали в армию.

В индийском МИД ранее заявили, что в результате боевых действий погибли по меньшей мере четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее семьи в Индии неоднократно жаловались, что их родных обманом заманивают в армию РФ. Индийцы надеются на высокооплачиваемую работу в РФ, однако в итоге оказываются на фронте, где их принуждают воевать против Украины.

Центральное бюро расследований Индии разоблачило обширную сеть торговли людьми, в рамках которой молодых мужчин заманивали в Россию якобы на работу, а затем против воли отправляли на войну.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за пять лет прибыл в РФ и встретился с диктатором Владимиром Путиным. По данным СМИ, он посетил Москву, чтобы обсудить с Путиным досрочное освобождение индийцев, которых "ввели в заблуждение" для службы в армии России.

Напомним также, в Индии на днях разразился скандал из-за утечки информации о "контракте столетия" на поставку российских систем ПВО С-400. Международное разведывательное сообщество InformNapalm во взаимодействии с украинскими хакерами "Кибер Спротив" опубликовали соответствующую статью на десяти языках мира.

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