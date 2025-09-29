В Украине ликвидировали командира штурмовой роты оккупантов 'Пятнашка': был родом из Грузии. Фото

Силы обороны ликвидировали очередного российского захватчика из рядов российской "интернациональной" бригады "Пятнашка". Речь идет об уроженце Грузии Бигваве Батале, который воевал против Украины в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России.

Оккупант с позывным "Балу" командовал штурмовой ротой в этом российском подразделении. О ликвидации захватчика сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

Ликвидирован наемник РФ, воевавший против Украины с 2022-го

О ликвидации Бигвавы Батала стало известно утром в понедельник, 29 сентября.

"Успешно демобилизован командир штурмовой роты "Пятнашки" Бигвава Батал "Балу", – написал Штефан в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал скриншот сообщения о "героической гибели" наемника армии РФ с грузинскими корнями из одного из российских Z-пабликов.

Как выяснилось, происходил оккупант из оккупированной Россией части Грузии – Абхазии. Так называемые "СМИ" этой созданной Москвой квазиреспублики называют его "гражданином Абхазии" и хвастаются тем, что в полномасштабной войне против Украины он участвовал еще с 2022 года.

Участие Батала в полномасштабной агрессии против Украины не осталось незамеченным и в Украине: с февраля этого года он внесен в базу на сайте "Миротворец".

"Военный преступник. Иностранный наемник. Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. В составе российско-фашистских оккупационных войск участвовал в боевых действиях против Украины и ее граждан", – дали исчерпывающую характеристику оккупанту в центре "Миротворец".

В "профиле" оккупанта на сайте "Миротворец" указано, что он находился в рядах ВС РФ в звании рядового, командовал взводом. А вот в Z-пабликах утверждается, что наемник был командиром 9 штурмовой роты "Пятнашки".

Пропагандисты из другого паблика утверждали, что ликвидированный захватчик участвовал в российских штурмах Авдеевки и Часового Яра, а также воевал на российской Курщине и на Константиновском направлении на украинской Донетчине – и был "шесть раз ранен".

Известно, что приписан Батал к 3 стрелковому батальону 87 отдельного стрелкового полка бывшего 1 армейского корпуса "ДНР", который дислоцируется в Комсомольском Донецкой области.

По данным "Миротворца" 29-летний "гражданин Абхазии" и российский наемник закончил Московское высшее командное училище менеджмента по персоналу в 2018 году.

Что известно о незаконном вооруженном формировании "Пятнашка"

Бригада "Пятнашка", созданная Россией в Донецкой области в июне 2014 года, преимущественно состояла из выходцев из непризнанной Абхазии. Первой задачей этого незаконного формирования была охрана "блокпоста" вблизи Донецкого аэропорта.

Однако прежде всего местному населению временно оккупированных на тот момент территорий Донетчины боевики "Пятнашки" запомнились благодаря рэкету и похищению автомобилей у гражданских. Они силой отбирали у местных машины, отгоняли их в Россию и перепродавали там по цене ниже рыночной.

Этих "подвигов" захватчики нисколько не стеснялись: в июле 2014 года тогдашний "командир" этого незаконного формирования Ахра Авидзба в соцсетях хвастался похищением автомобилей украинского Приватбанка.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Пятнашка" упоминалась, в частности, в контексте "расширения" за счет наемников из Китая, а также называлась среди российских подразделений, которые пытались выбить Силы обороны с российской Курщины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

