ВСУ отминусовали 1080 оккупантов, семь танков и более полусотни артсистем за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 109 тыс. 590 человек.

Ликвидирована также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 28 сентября, украинские воины ликвидировали семь российских танков (всего уничтожено 11 218), 53 артиллерийские системы (33 284), одну РСЗО (1504) и одно средство ПВО (1 504).

Уничтожено также 617 БпЛА оперативно-тактического уровня (65 002), 43 крылатые ракеты (3 790), 111 единиц автомобильной (63 151) и две единицы специальной техники (3 979).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 23 290 боевых бронированных машин, 427 самолетов, 345 вертолетов, 28 кораблей и подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области ВСУ разгромили более 20 военных авто РФ. Видео с дороги в районе Мирнограда, обочины которой усыпаны сожженной техникой, сняли сами захватчики.

Также украинские военные рассказали, что происходит под Покровском. Там, на самом горячем участке фронта, оккупанты сделали ставку на давление массой.

