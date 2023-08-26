В Украине ликвидировали приспешника Пригожина, которого он покидал 'стеречь' Бахмут

На войне в Украине ликвидировали вагнеровца "Бибера", которого Пригожин в мае во время выхода "Вагнера" из Бахмута покинул "стеречь" город. Боевик погиб около трех недель назад.

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Так, вслед за лидером ПИК, у окупантов начинают гибнуть и приспешники Пригожина.

"Известный из Бахмута "музыкант" Бибер погиб три недели назад в бою с превосходящими силами противника", - написали в одном из пророссийских Telegram-каналов.

По этому поводу украинский журналист Денис Казанский иронически подметил, что теперь практически некому держать Бахмут в оккупации.

"Пригожина взорвали, Бибера убили. Практически некому Бахмут держать", – написал журналист.

Отметим, что в своем обращении от 25 мая Пригожин продемонстрировал двух боевиков – "Бибера" и "Долика" – якобы руководивших захватом города. Как иронически заявил Пригожин, после ухода с позиций боевиков "Вагнера" эти двое должны были помочь российским военным. Он также подчеркнул, что "Бибер" и "Долик" руководили всей кампанией "Вагнера" в Бахмуте.

Напомним, что в Российской Федерации сообщили о гибели владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Главарь "вагнеровцев" разбился во время крушения самолета в Тверской области.

Также американская разведка подтвердила, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Там считают, что это произошло в результате взрыва бомбы на борту самолета.

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