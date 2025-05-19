В Украине ликвидировали российского телеведущего, который пошел убивать украинцев. Фото

В Украине ликвидировали российского телеведущего, который поехал убивать украинцев. Речь идет о журналисте из Якутии Алексее Семенове.

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Об этом сообщают росСМИ. Так, ведущий новостей из Якутии Алексей Семенов, телевизионное лицо местных программ "Саха Сире" и "Күнтен күн", решил временно сменить студию на окопы и отправился добровольцем в Украину. Дальше - по сценарию: приехал "освобождать" и был "демобилизован" навсегда.

По официальной информации, он присоединился к войскам РФ добровольцем и имел позывной "НВК".

Семенов, по словам якутских чиновников, был "настоящим патриотом" и "мужественным человеком". Очевидно, решил, что российская пропаганда уже не столь эффективна с экрана, поэтому лучше подкрепить ее личным участием в боевых действиях.

Напомним, на фронте в Украине были ликвидированы двое российских оккупантов Дмитрий Истомин и Евгений Инкин. Оба служили в правоохранительных органах в России и были осуждены за жестокое убийство двух девушек в Бурятии: расследование длилось около 20 лет и завершилось длительными тюремными сроками для убийц.

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