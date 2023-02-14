В Украине ликвидировали трех криминальных авторитетов, воевавших в составе ЧВК ''Вагнер'' – Bellingcat

ЧВК "Вагнер" продолжает нести большие потери на полях боя в Украине. В частности, во время столкновений с нашими военными были ликвидированы три криминальных авторитета, которые стали наемниками частной военной компании Евгения Пригожина.

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На войну против Украины их завербовали в тюрьмах разных регионов РФ. Об этом сообщают расследователи Bellingcat.

Прибыв туда, Пригожин говорил, что ему нужны заключенные до 50 лет, однако в конце концов он сделал наемниками нескольких старших преступников. Всем им обещали помилование через полгода участия в боевых действиях.

Среди завербованных были 59-летний Сергей Максименко, 55-летний Андрей Бережных и 55-летний Игорь Куск. Все трое в 1990-х возглавляли жестокие преступные группировки.

Известно, что последний был ветераном войны в Афганистане и стремился воевать против Украины еще до того, как "вагнеровцы" прибыли в тюрьму, где его держали. Куск даже писал письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы его взяли в батальон "Ахмат".

Преступник был приговорен к 23 годам заключения за организацию группировки, занимавшейся заказными убийствами.

Сергей Максименко отбывал 25-летнее наказание за то, что возглавлял группу злоумышленников, занимавшихся проституцией, вымогательством и убийствами. Он сидел в тюрьме в Мордовии, где его и завербовали в "Вагнер".

Андрей Бережных тоже был лишен свободы на 25 лет за руководство небольшой бандой в Саратовской области, на счету которой убийства и ряд других преступлений.

Все они были убиты в боях с силами обороны Украины.

"Похороны криминальных авторитетов 90-х Бережных и Максименко были достаточно скромными: о похоронах последнего практически не было никаких новостей, а на прощание с первым пришло мало людей. Похорон Игоря Куска стал заметным событием – по данным издания Real New Times, на панихиду и похороны пришло более 700 человек, кортеж состоял примерно из 100 автомобилей", – пишет Bellingcat.

Популярность этого "вагнеровца" может заключаться в том, что он возглавлял ветеранские общины Татарстана. Также известно, что Куску, как и Максименко, смягчили приговор из-за того, что суд расценил его "активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи" как благотворительность для детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что они якобы перестали вербовать в тюрьмах РФ заключенных для участия в войне против Украины. Причины этого он не указал.

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