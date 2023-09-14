В Украине ликвидировали уже второго командира российского элитного полка ВДВ

В Украине ликвидировали командира элитного десантно-штурмового полка 247-го ВДВ РФ. Страна-агрессор потеряла на войне Василия Попова.

Об этом сообщают росСМИ. Попов стал вторым убитым командиром, первым в Украине погиб полковник Константин Зизевский. Его ликвидировали еще 26 февраля 2022 года (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в ночь, бл*дь, погиб командир 247-го полка новый, только недавно в должность вступил. Хороший мужик, бл*дь, ну реально, бл*дь, герой, бл*дь, просто герой, у меня других слов нет, и мне его жалко. С ним еще три парня погибли, и мне их жалко", – сообщил 10 сентября блогер Егор Гузенко, автор пропагандистского Telegram-канала "Тринадцатый".

Позже в группе российской соцсети "ВКонтакте" "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11-й ОДШБР" появились стихи, посвященные памяти Попова. В них было указано, что ранее офицер занимал должности командира роты и начальника штаба батальона. Судя по контексту, речь идет об 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ.

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Известно, что Попову на момент гибели было 38 лет. Его называли "капитан" и "майор". В 2021 году оккупант учился в Общевойсковой академии вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.

Командиром 247-го полка он был назначен совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер, Петр Попов.

Вероятно, Петра Попова заменили на Василия Попова после публичного скандала. В частности, 8 августа в Telegram-канале "Тринадцатый" появился пост с угрозами в адрес Петра Попова. Он был связан с эвакуацией тел погибших.

Отметим, 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк входит в 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию и дислоцирован в Ставрополе. Подразделение понесло тяжелые потери в начале полномасштабного вторжения: в первую неделю войны полк потерял не менее 60 человек погибшими при попытке штурма Николаева. В их числе был и командир полка Константин Зизевский, которому посмертно присвоили звание героя России. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине погибли десятки российских оккупантов из 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. В сети говорится о ликвидации минимум 55 десантников.

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