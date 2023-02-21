В Украине ликвидировали зэка-''вагнеровца'', который убил мать и сестру, а их тела сжег. Фото

Украинские военнослужащие на фронте ликвидировали очередного бывшего российского заключенного Романа Лазарчука, которого завербовали воевать против украинцев в ЧВК "Вагнер". В стране-агрессоре России он сидел в тюрьме за убийство.

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Оккупант лишил жизни родную мать и сестру, а их тела сжег. О его ликвидации сообщили российские пропагандистские издания.

В 2014 году россиянин убил мать и сестру, облил их тела бензином и сжег. За убийство родных его приговорили к 17 годам заключения.

Как писали пропагандисты, 32-летний зэк-захватчик пошел "добровольцем" в ряды наемников и убийц – ЧВК "Вагнер".

Сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram добавил, что оккупанта-"вагнеровца" уничтожили на фронте еще 17 декабря. Вывезти его тело удосужились только в конце января, а 1 февраля его похоронили в родном городе в Ростовской области России.

Украинский журналист Денис Казанский в Facebook обратил внимание на то, что на похорон бывшего заключенного, вероятно никто не пришел, поскольку родственников он жестоко убил.

"Русская головоломка. Как родным и близким проститься с погибшим русским героем, если он их убил и сжег?" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ вспыхнул скандал вокруг похорон очередного наемника из частной военной компании "Вагнер". Никита Касаткин, которого в одном из поселков Забайкальского края собирались похоронить с почестями, на фронт отправился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

С "героизацией" уголовника согласились не все жители поселка.

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