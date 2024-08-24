Масштабная угроза баллистики: где в Украине объявляли воздушную тревогу

В ряде областей Украины к вечеру 24 августа объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения и движении ракеты в направлении города Сумы.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" – говорится в сообщении ведомства по состоянию на 17:49.

Через две минуты ПС информировали о "скоростной цели на Сумы".

Тогда же местные паблики сообщили о серии взрывов в Сумской области, а через несколько минут – о разведывательном БПЛA в Кировоградской области, который двигался из Черкасской области.

По состоянию на 18:09 тревогу отбили повсюду, где объявляли.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в День Независимости Украины нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Там погибли пять человек, еще пять получили ранения.

Утром враг атаковал дроном авто на Сумщине. В машине находились супруги – мужчина и его жена погибли.

Ночью и утром под ударами РФ находились Херсон и Антоновка. Погибли три человека, среди раненых – ребенок 2023 года рождения.

Кроме того, в День Независимости дальние бомбардировщики Ту-22М3 врага выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

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