Оккупанты в День Независимости Украины ударили по острову Змеиный ракетами и атаковали Херсонщину
В ночь на 24 августа Россия атаковала юг Украины. На День Независимости российские дальние бомбардировщики запустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.
Также захватчики ударили КАБами по Херсонщине. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Согласно информации от Воздушного командования "Юг" ночью 24 августа российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.
Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.
Продолжают захватчики также ведение воздушной разведки. Накануне, 23 августа, противовоздушная оборона на юге нашего государства уничтожила пять разведывательных дронов: два "ZALA", по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".
Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.
В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там правоохранители, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.
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