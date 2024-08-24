Оккупанты в День Независимости Украины ударили по острову Змеиный ракетами и атаковали Херсонщину

В ночь на 24 августа Россия атаковала юг Украины. На День Независимости российские дальние бомбардировщики запустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

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Также захватчики ударили КАБами по Херсонщине. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Согласно информации от Воздушного командования "Юг" ночью 24 августа российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили в район острова Змеиный четыре крылатых ракеты Х-22.

Также враг нанес удар корректируемыми авиабомбами по Херсонщине.

Продолжают захватчики также ведение воздушной разведки. Накануне, 23 августа, противовоздушная оборона на юге нашего государства уничтожила пять разведывательных дронов: два "ZALA", по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин", а также 2 ударных БпЛА "Ланцет".

Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.

В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там правоохранители, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.