Россияне ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопане: ранены правоохранители. Фото

Российские оккупационные войска ударили по правоохранителям, спасателям и местным жителям в Казачьей Лопане Харьковской области, когда там продолжалась спасательная операция на месте обстрела, состоявшегося 21 августа. На третий день разбора завалов три полицейских получили контузии.

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Правоохранители попали в больницу. Об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram в пятницу, 23 августа.

По его словам, из-под завалов в этот день были изъяты тела двух женщин 1981 и 1963 годов рождения. Обе – жительницы Казачьей Лопани. Их тела передадут семьям для организации похорон.

"На третий день разбора завалов россияне наносили удары с артиллерии и FPV-дронов по полицейским, спасателям и местным жителям, работавшим на месте происшествия. Трое полицейских получили контузии и были доставлены в больницу. Также была повреждена техника ГСЧС и Дергачевской городской ритуальной службы. Оккупанты цинично били дронами по ритуальной машине во время эвакуации тел погибших", – рассказал глава МВА.

Он добавил, что завалы помогали разбирать не только работники ГСЧС и правоохранители, но и сотрудники горсовета и местные жители.

Напомним, что армия государства-агрессора ударила по поселку Казачья Лопань 21 августа. В Харьковской ОВА сообщали, что три человека находятся под завалами. Впоследствии стало известно, что одну женщину с легкими повреждениями удалось спасти.

Позже на месте обнаружили тела двух погибших женщин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 августа российские оккупанты атаковали мирных жителей Херсона дронами и артиллерией, девять человек из-за этого получили ранения.

– За день до этого войска РФ обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсонщины и сам облцентр. В результате военного преступления в области погибла местная жительница.

– В пятницу враг также атаковал Никопольщину на Днепропетровщине. Во вражеский огонь попали четыре громады: Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская.

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