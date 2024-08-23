Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: повреждена инфраструктура и ЛЭП. Фото

Российские оккупационные войска атаковали Никопольщину на Днепропетровщине. Под вражеский огонь попали четыре громады: Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская.

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Против мирных населенных пунктов враг применил разные виды оружия: артиллерию, дроны-камикадзе и боеприпасы из БпЛА. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в результате атаки повреждена инфраструктура, 2 частных дома, магазин и линия электропередач. Также уничтожен парник.

Напомним, накануне под обстрелом российского FPV-дрона оказалась многоэтажка в Никополе. Ранения получила женщина 1943 года рождения. Кроме того, в течение ночи и дня 22 августа обстрелам подверглись Мировская, Марганецкая и Красногригоревская громады. Враг наносил удары FPV-дронами и тяжелой артиллерией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 августа россияне также атаковали Днепропетровщину. По двум районам области захватчики били дронами, ракетами и артиллерией.

– Также 23 августа россияне ударили ракетами по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и города Глухов Шосткинского района Сумской области. В результате атаки трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения.