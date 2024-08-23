Россияне ударили баллистикой по зерновой инфраструктуре Сумщины: трое раненых, есть разрушения. Фото

В пятницу, 23 августа, российские террористические войска ударили ракетами по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и города Глухов Шосткинского района Сумской области. В результате атаки трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения.

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О последствиях нового военного преступления РФ сообщили в Telegram прокуратуры Сумской области. Правоохранители документируют последствия обстрелов.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 23 августа российские оккупационные войска атаковали Черкасщину. В области работали силы противовоздушной обороны.

В местной ОВА сообщили, что ракета упала на открытой территории в пределах областного центра, что привело к возгоранию древесины. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками ракеты были повреждены близлежащие постройки частных предприятий, окна в магазине и несколько автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 23 августа россияне ударили по центру поселка Купянск-Узловой Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

– Кроме того, в этот день оккупанты обстреляли дом в Кизомысе Херсонского района. В результате вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина.