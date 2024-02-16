В Украине может появиться новый вид бронирования от мобилизации: как это будет работать

В настоящее время в Украине не работает бронирование от мобилизации по уплате НДФЛ – налога на доходы физических лиц. Однако эта идея "витает в воздухе", сейчас она находится на рассмотрении в Кабмине.

Об этом в интервью Liga.Tech сказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков. В то же время он отметил, что не может сказать, когда этот план будет принят.

"Понятно, что на фоне уменьшения западной помощи нужно дать какую-то прогнозируемость тем, кто работает именно в Украине и именно на украинских предприятиях. И потому была предложена идея, если ты платишь там определенную сумму налогов, мы тебя не будем трогать, ты будешь обеспечивать каким-нибудь образом, хоть отчасти, но какие-то налоги на армию. Сегодня эта идея финализируется в Кабмине", – сказал чиновник.

Он выразил надежду, что в скором времени будет готов финальный концепт бронирования от мобилизации за счет уплаты НДФЛ. По словам Борнякова, условием бронирования будет уплата 6000-7000 гривен налогов в месяц.

Сейчас готовятся необходимые изменения в отчетности, чтобы она была ежемесячной. Надо сделать так, чтобы система считывала, появлялся документ, подтверждающий бронирование на таких условиях. Замминистра добавил, что для Дія.City будет устанавливаться более высокий порог зарплаты.

Борняков также разъяснил ситуацию о невозможности бронирования для ФЛП и гиг-контракторов (гиг-контракт – это гражданско-правовой договор, по которому гиг-специалист обязуется выполнять работы и/или оказывать услуги в соответствии с задачами резидента Дія).

Что касается первых, то, согласно действующему законодательству, бронировать ФЛП нельзя. А вот насчет вторых был дискуссионный вопрос, говорит чиновник.

"Мы хотели настаивать, но у Минобороны была своя позиция. Они не видят специальностей у гиг-контракторов, в отличие от штатных работников, поэтому им труднее отслеживать, кого бронировать. Если человек работает на гиг-контракте, он завершается, то он может написать заявление и перейти на штатную позицию", – объяснил замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в скором времени планируют разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. В этом вопросе необходим открытый диалог между государством и предпринимателями.

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