В Украине мужчину мобилизовали в армию, несмотря на наличие брони: какое решение принял суд

Суд в Виннице удовлетворил иск к ТЦК и воинской части местного жителя, которого мобилизовали в ряды Сил обороны, несмотря на то, что у него есть бронь. Воинскую часть обязали исключить солдата из списков личного состава.

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Такое решение Винницкий окружной административный суд принял 23 августа 2024 года, передает Судебно-юридическая газета. Как отмечается, истец имел отсрочку до 31 ноября 2024 года, согласно приказу Минэкономики о бронировании военнообязанных за ООО, где он работает в должности начальника смены.

Несмотря на это, мужчина был призван на военную службу и приказом командира воинской части назначен на должность старшего механика-водителя взвода оперативного назначения.

Суд установил, что истец действительно забронирован за ООО и сообщение о бронировании направлено в ТЦК, где он состоит на военном учете.

"Следовательно, на момент вынесения начальником ТЦК приказа от 31.05.2024 о мобилизации истца, в соответствии с требованиями статьи 23 Закона №3543-XII, истец имел отсрочку от призыва до 31.11.2024 включительно, а следовательно, не подлежал призыву. Однако ТЦК не были приняты надлежащие меры по выяснению таких обстоятельств", – говорится в материалах дела.

Суд решил, что приказ начальника ТЦК о призыве мужчины на военную службу является противоправным и подлежит отмене. В то же время остальные приказы, принятые в результате реализации приказа ТЦК, также должны быть отменены.

Также суд обязал воинскую часть Нацгвардии исключить истца из списков личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свой поступок он пытался оправдать болезнью матери.

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