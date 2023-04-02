В Украине начали производить новые боеприпасы для беспилотников: появились фото

Украина начала изготовлять новые авиационные боеприпасы, которые можно применять из беспилотников. Запущено производство двух вариантов (на 1 и 0,5 кг).

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Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили представители оборонного завода "Маяк" (входит в состав АО "Украинская оборонная промышленность"). Пресс-служба предприятия на странице в Facebook показала фотографии БК.

Это боеприпасы осколочного типа действия совместимы с беспилотными авиационными комплексами (БПАК).

"ОБП-23.1 весом 1 кг – гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг – гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", – говорится в сообщении.

Другие детали пресс-служба "Маяка" не раскрыла, исходя из соображений безопасности.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце марта в НАТО заявили, что ВСУ тратят до 7 тысяч снарядов на фронте ежедневно, в то время как РФ использует до 20 тысяч в день.

– Недавно Кабмин упростил импорт необходимых для фронта военных товаров и комплектующих. В частности, речь идет о БПЛА и их деталях, чтобы производители дронов стали более независимыми и оперативными.

– Также в нашей стране отменили налог на добавленную стоимость и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

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