В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета Ту-22: какие области в опасности

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за поднятого в воздух вражеского Ту-22М3 в Брянской области РФ. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о ракетной опасности, в зоне риска – центр, север и восток страны.

Видео дня

Воздушную тревогу объявили около 12:20, однако спустя несколько минут, по состоянию на 12:30, в Воздушных силах объявили отбой. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Ту-22М3 развернулся и улетел.

По его словам, вражеский самолет был обнаружен раньше, когда вылетел с аэродрома "Шайковка", но тревогу объявили, когда он вышел на пусковые рубежи.

"Был замечен вылет этого самолета, когда он собственно выходит на возможный боевой пуск, тогда будет объявлена тревога в тех областях, куда может достать его вооружение. То есть ракеты Х-22, а возможно и Х-32", – сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Вражеский самолет приближался к Украине, вышел на потенциальный район пуска ракеты, но позже развернулся и улетел, рассказал Игнат.

"Соответственно угрозы уже нет", – сказал он и добавил, что самолет может подниматься еще, поэтому нужно оставаться бдительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что войска РФ, очевидно, накапливают запасы для дальнейших атак на украинские порты. Нынешняя ночь прошла несколько спокойнее, но это может быть признаком тактической паузы со стороны врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!