'Враг накапливает силы': Гуменюк назвала цели, по которым Россия может нанести удары

Войска РФ накапливают силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины. Оккупанты предупреждают гражданские суда в море о невозможности следования в украинские порты.

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Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 июля. Она отметила, что ночь на юге прошла несколько спокойнее в отличие от предыдущих, однако это может являться признаком тактической паузы со стороны врага.

"Они явно накапливают силы и собирают потенциал, для того чтобы продолжать давить на те чувственные элементы, где хотят получить преимущество, речь о портах, речь о Черноморской акватории – там, где они пытаются господствовать. И в последнее время все больше слышим, по радиоперехватам в том числе, как они предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", – рассказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, недавний сильный шторм принес к побережью Черного моря немало российских мин.

"В течение минувших двух дней у наших берегов подорвалось более 10 вражеских мин. Только две из них были уничтожены контролируемо. В связи с тем, что сейчас ограничен доступ украинцев к побережью, никто не пострадал" – сказала она.

Опасность остается не только из-за шторма, но и потому, что российские военные начали ставить больше мин.

Так, на Кинбурнской косе захватчики прячут свою технику за домами гражданских и минируют окрестности сел, чтобы люди не смогли покинуть населенные пункты.

"Однако мы все равно успешно работаем по артиллерии оккупантов, когда те выводят свое оружие на огневые позиции. Морально-психологический дух россиян, находящихся на Кинбурнской косе, крайне низок. Там не проводится ротация из-за нехватки личного состава. Поэтому они купили билет в один конец", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат спрогнозировал, что осенью и зимой оккупанты, вероятно, продолжат массированные атаки и сделают ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

– По данным британской разведки, армия РФ пополнила свои силы новыми вариантами вертолета Ка-52М "Аллигатор". Их особенностью является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR.

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