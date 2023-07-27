Россия усилила свои войска на юге Украины модифицированными Ка-52 с ракетами LMUR – разведка Британии

Российская оккупационная армия пополнила свои силы на временно захваченных территориях Украины несколькими совершенно новыми вариантами вертолета Ка-52М. Их особенностью является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR.

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Благодаря повышенной дальности ракеты вражеский вертолет может наносит удары, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отмечают, что ударный вертолет Ка-52 российских оккупантов является одной из самых влиятельных систем вооружения против украинского контрнаступления. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 40 Ка-52, но захватчики по-прежнему продолжают использовать этот тип вертолета на поле боя.

Более того, в последние месяцы страна-агрессор, вероятно, пополнила свои силы на юге Украины, по крайней мере, несколькими совершенно новыми вариантами Ка-52М. Россияне провели модификацию, основанную на уроках их опыта в Сирии.

Доказательства, подтверждающие использование варианта "М" в Украине, включают фотографии, размещенные в социальных сетях, на которых экипаж позирует рядом с новым вертолетом. Одним важных улучшений Ка-52М является интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 км. Российские экипажи воспользовались возможностью запускать это оружие за пределы досягаемости украинской ПВО.

Напомним, бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты на Донбассе приземлили очередной российский вертолет. Уничтожен Ка-52 "Аллигатор" – экипаж погиб.

Ранее сообщалось, что по состянию на 27 июля российская оккупационная армия потеряла в Украине уже 311 веротолетов разных типов.

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