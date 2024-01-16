В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: в Воздушных силах предупредили об угрозе

Днем 16 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Опасность связана с активностью истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

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Оккупанты подняли авиацию с аэродрома "Моздок" на Кавказе. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 10:45 в воздушном пространстве РФ находится один борт МиГ-31К. Самолет направлялся северо-западным курсом в сторону акватории Черного моря.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что качество российских ракет значительно ухудшилось. Этот факт подтвердила состоявшаяся 13 января атака РФ на Украину. Вероятной причиной может быть влияние санкций – на это указывают некоторые аспекты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Полтавской области 13 января российская ракета упала прямо во двор одного из частных жилых домов, но не разорвалась. Боевая часть ракеты не сработала, и, к счастью, обошлось без пострадавших.

– Одна из ракет, которые российские оккупанты запустили против Украины ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Дымящиеся остатки снаряда и воронку обнаружил на улице местный житель.