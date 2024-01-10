В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: заявление Воздушных сил

Утром 10 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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Два борта взлетели с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил.

Напомним, поздно вечером 9 января российская армия в очередной раз атаковала Харьков ракетами – под ударом оказался детский оздоровительный центр. Снаряды предварительно из ЗРК С-300, были выпущены из Белгорода (РФ).

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских ударов зафиксировано повреждение территории и помещений детского оздоровительного центра. Людей в зданиях не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ показали военных из 115-й ОМБр, защищающих украинское небо от вражеских атак. Они, в частности, уничтожают "Шахеды" – дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты ежедневно атакуют Украину.

– 9 января российские террористы атаковали дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 Сумской области. "Шахеды" попали в Дом культуры в поселке Краснопольской громады.

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