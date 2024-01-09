Внимательно следят за небом: в ВСУ показали работу мобильных групп ПВО. Фото

В Вооруженных силах Украины показали воинов из 115-й отдельной механизированной бригады, которые защищают украинское небо от вражеских атак. Они в частности уничтожают "Шахеды" – дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты едва ли не ежедневно атакуют Украину.

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Соответствующие кадры авторства службы по связям с общественностью 115-й ОМБр ВСУ распространили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На фото можно увидеть вооружение, с помощью которого воины приземляют вражеские цели, не давая им нанести вред людям и объектам инфраструктуры. Это как самоходные зенитные установки, так и переносные зенитные ракетные комплексы.

"Наши побратимы пристально следят за небом и при малейшей угрозе готовы открыть огонь на уничтожение по "летающим мопедам". Украинское небо в надежных руках!" – сказано в подписи.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 7 на 8 января сбили восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Все вражеские цели были обезврежены в небе над южными регионами.

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