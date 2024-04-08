В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине днем 8 апреля во всех областях прозвучала воздушная тревога. Ее причина – взлет самолета МиГ-31К ВВС РФ.

Он является носителем сверхзвуковых ракет противника Х-47м2 "Кинжал", которые потенциально угрожают всем регионам страны. Воздушные силы ВСУ подтвердили, что фиксировали вражеский МиГ-31К.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области", – сообщили в 13:25 в официальном Telegram-канале Воздушных сил.

В 14:04 военные объявили отбой тревоги по стране, связанной с российским самолетом-носителем "Кинжалов".

Отметим: аэродром "Саваслейка" расположен в 600 км от границ Украины и в 900 км от Киева.

Призываем не игнорировать тревогу, находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя! Также напоминаем о запрете на съемку работы украинской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала нашу страну 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

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