В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Днем 13 мая по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Опасность связана с активизацией вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве страны-террориста России.

Российские войска подняли самолет с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Самолеты МиГ-31К являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", поэтому ракетную опасность объявляют по всей территории Украины. Эта ракета развивает огромную скорость и является сложной целью для систем противовоздушной обороны. Поэтому украинцев призывали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, по состоянию на 9:50 был зафиксирован взлет одного истребителя МиГ-31К. Однако количество вражеских самолетов в небе никоим образом не влияет на уровень угрозы, поэтому украинцев призывают находиться в укрытиях до отбоя.

Напомним, украинские разведчики установили личности российских оккупантов, которые обстреливают нашу страну аэробаллистическими ракетами "Кинжал". К ударам по населенным пунктам причастны почти три десятка захватчиков 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВКС РФ.

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