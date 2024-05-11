В ГУР идентифицировали оккупантов, причастных к ударам по Украине 'Кинжалами'

Украинские разведчики установили личности российских оккупантов, которые обстреливают нашу страну аэробаллистическими ракетами "Кинжал". К ударам по населенным пунктам причастны почти три десятка захватчиков 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВКС РФ.

Кроме того, были идентифицированы семь офицеров из числа технического персонала полка. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, 44-й отдельный авиационный полк особого назначения дальней авиации ВКС РФ был сформировать 1 декабря 2021 года с местом постоянной дислокации на аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов – истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Также разведчики установили бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF -20867, RF-20883.

В ГУР подчеркнули, что указанный полк причастен к нанесению ударов по Украине авиационно-ракетным комплексом Х-47М2 "Кинжал" с боевой частью 500 кг. Также в ведомстве отметили, что гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров, так как МиГ-31К фактически выполняет роль первой степени.

Напомним, страна-агрессор Россия добавила еще одну боевую часть к крылатым ракетам Х-101, которые запускает по Украине во время воздушных атак. Такая модернизация не повлияет на процесс их уничтожения, но в случае попадания может нанести больший вред населению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны прогнозируют, что Россия продолжит наносить подобные массированные удары ракетами и дронами по энергосистеме Украины. По словам аналитиков, враг будет использовать истощенную систему украинской противовоздушной обороны, пока Киев не получил западную помощь в виде ракет и дополнительных систем ПВО.

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