В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К: что известно

Утром в среду, 24 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ракетных ударов. Ведь в это время враг поднял в небо основной носитель "Кинжалов" – самолет Миг-31К.

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Тревога распространилась по областям Украины в 11:42. По данным мониторинговых каналов, МиГ-31К военно-воздушных сил РФ взлетел с аэродрома "Моздок".

Примечательно, что оккупанты подняли в воздух носитель ракет именно в то время, когда появились новости об авиакатастрофе с военно-транспортным самолетом Ил-76 в Белгородской области РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 января Россия устроила массированную атаку по Украине, выпустив 44 ракеты разного типа. Враг нанес удары по Харькову и Павлограду на Днепропетровщине, разрушения из-за сбития ракет (в общем уничтожено 21 цель) были также в Киеве и Киевской области.

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