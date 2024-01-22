В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ. Эти истребители являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

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"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении Воздушных сил по состоянию на 12.08.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщили, что Россия подняла в небо два "МиГа". По состоянию на 12:39 они оставались в воздухе.

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