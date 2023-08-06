В Украине объявлена воздушная тревога: оккупанты запустили крылатые ракеты

В ночь на воскресенье, 6 августа, в раде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой крылатых ракет, которые оккупанты запустили с самолетов Ту-95.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "Крылатые ракеты входят в воздушное пространство Украины!" – отметили там. Жителей Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областей призвали срочно пройти в укрытия.

Ракетная угроза распространилась также на Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области.

Мониторинговые каналы писали, что семь стратегических бомбардировщиков Ту-95 взлетели с аэродрома Оленья. Затем еще восемь Ту-95 взлетели с аэродрома в Энгельсе, общее количество самолетов возросло до 15.

Эти истребители на подвеске могут нести ракеты Х-101 и Х-555, отметили в ОК "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

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