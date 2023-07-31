В Украине откроется сервисный центр по ремонту беспилотников Bayraktar: детали сделки

На территории Украины появится сервисного центра по ремонту и обслуживанию турецких БПЛА Bayraktar. Между производителем этих беспилотников компанией BAYKAR MAKINA и Министерством обороны Украины был заключен договор о строительстве центра.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства в понедельник, 31 июля. Как отмечается, такой шаг усилит сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере.

Государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко во время подписания договора отметил, что создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей нашего государства и поможет приблизить победу над оккупационной армией России.

Он добавил, что помощь Турции Украине во время полномасштабного вторжения войск РФ, бесценна.

"Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией. Каждый в Украине знает, что такое Bayraktar, знает вашу компанию. Но мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников, – сказал Ващенко.

По его слова, центр появится в Украине "в ближайшее время". Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы и создаст рабочие места в Украине, добавил представитель ведомства.

Политика Минобороны сейчас направлена на усиление собственных возможностей ремонта военной техники, и это касается не только БПЛА, но и тяжелой бронетехники и других средств ведения боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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