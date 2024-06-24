В Украине расширили список категорий военнообязанных, подлежащих бронированию: кого касается
В украинском законодательстве расширено категории военнообязанных, которых можно забронировать в период мобилизации и военное время. Это касается работников, которые занимаются гуманитарным разминированием.
Изменения связаны с постановлением Кабинета министров Украины № 723 от 18 июня 2024 года. Текст документа был опубликован на сайте правительства.
Механизм бронирования теперь распространяется также на военнообязанных, работающих на на предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от формы собственности), "которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".
Раньше этот порядок касался только граждан, работающих в:
– органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления;
– учреждениях/организациях/предприятиях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
– компаниях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее в эксклюзивном интервью нашему изданию народный депутат Украины, председатель комитета по экономическому развитию ВР Дмитрий Наталуха рассказал о законопроектах № 11331, № 11331-1 и № 11331-2, которые предлагают узаконить механизм экономического бронирования.
– Три варианта соответствующих проектов закона уже зарегистрированы в парламенте.
– О том, чем отличаются отсрочка от мобилизации и бронь, читайте в материале по ссылке.
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