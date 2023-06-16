В Украине разработали БПЛА "Сич", который может вести разведку в глубоких тылах оккупантов. Фото
Украинские специалисты представили новый беспилотный разведывательный дрон под названием "Сич". Этот беспилотник обладает способностью преодолевать расстояние до 200 километров и осуществлять высококачественную фотосъемку.
Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Повернися живим" в Twitter. Один комплекс "Сич" стоит 2 миллиона гривен.
Данный разведывательный беспилотник "Сич" обладает значительной дальностью полета и способностью преодолевать большие расстояния. Это позволяет ему потенциально использоваться для осуществления разведки на значительные территории, включая глубокий тыл оккупированных или приграничных областей.
"Он уже выполняет боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки", – отметили в фонде.
Благотворители рассказали, что один комплекс "Сич" стоит 2 миллиона гривен.
""Cич" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише", – добавили в фонде.
Комплекс "Cич" состоит из:
- Двух разведывательных беспилотников;
- Катапульты для запуска беспилотника;
- Мобильный пункт управления.
Разработка нового комплекса дальней разведки, такого как беспилотный аппарат "Сич", может значительно расширить возможности Сил обороны в сфере разведки. Улучшенные характеристики и функциональность такого комплекса могут обеспечить более точное и детальное сбор информации на больших расстояниях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовало серийное производство беспилотников компании AeroDrone со способностью автономного полета до 3100 км. Министерство обороны уже заключило соглашение о поставке первой партии Вооруженным силам Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!