В Украине разработали БПЛА 'Сич', который может вести разведку в глубоких тылах оккупантов. Фото

Украинские специалисты представили новый беспилотный разведывательный дрон под названием "Сич". Этот беспилотник обладает способностью преодолевать расстояние до 200 километров и осуществлять высококачественную фотосъемку.

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Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда "Повернися живим" в Twitter. Один комплекс "Сич" стоит 2 миллиона гривен.

Данный разведывательный беспилотник "Сич" обладает значительной дальностью полета и способностью преодолевать большие расстояния. Это позволяет ему потенциально использоваться для осуществления разведки на значительные территории, включая глубокий тыл оккупированных или приграничных областей.

"Он уже выполняет боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки", – отметили в фонде.

Благотворители рассказали, что один комплекс "Сич" стоит 2 миллиона гривен.

""Cич" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише", – добавили в фонде.

Комплекс "Cич" состоит из:

Двух разведывательных беспилотников;

Катапульты для запуска беспилотника;

Мобильный пункт управления.

Разработка нового комплекса дальней разведки, такого как беспилотный аппарат "Сич", может значительно расширить возможности Сил обороны в сфере разведки. Улучшенные характеристики и функциональность такого комплекса могут обеспечить более точное и детальное сбор информации на больших расстояниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовало серийное производство беспилотников компании AeroDrone со способностью автономного полета до 3100 км. Министерство обороны уже заключило соглашение о поставке первой партии Вооруженным силам Украины.

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