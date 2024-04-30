В Украине сформируют женское подразделение БПЛА: как в него попасть

В Украине сформируют добровольческое женское подразделение БПЛА – сейчас ищут кандидаток, которые затем будут проходить конкурсный отбор. Это подразделение будет заниматься беспилотными авиационными системами в тесной интеграции с Силами обороны нашей страны.

Об этом в Facebook сообщил командир роты ударных дронов "Орден Сантьяго" Игорь Луценко. "Работа с (относительно) сложными системами, требующая технической грамотности, внимательности и аккуратности, базовых инженерных навыков и творческого тактического мышления", – написал он.

Кого ищут?

К подразделению могут присоединиться женщины в возрасте от 18 лет. Плюсом станут знания и опыт в сфере пилотирования, эксплуатации, ремонта, обслуживания БПЛА или подобных систем.

"Также, конечно, не помешают военные навыки, от сапера и до медика или стрелка. Опыт программирования, работы по техническим специальностям (электроника, радио и т.д.) будут тоже плюсом. Но главное – готовность учиться. И готовность притираться к коллективу", – написал Луценко.

Заявку можно подать, заполнив соответствующую Google-форму.

Как присоединиться

После подачи заявок состоится конкурсный отбор и определение, насколько кандидатки способны выполнять боевые задания в рамках подразделения. Также предусмотрено обучение, проверки СБУ и уже потом – финальное решение о зачислении в подразделение.

"Мужчины, желающие служить в армии и заниматься БПЛА – подавайте данные в ту же анкету, там поищут для вас варианты, я договорился", – добавил Луценко.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл. США).

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