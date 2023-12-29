Россия устроила повторную атаку на Украину: в Черкасской области есть попадания в жилые дома

В Украине снова объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и ракетной опасности.

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Причину тревоги сообщили в Telegram ВС ВСУ. Как свидетельствует карта тревог Украины, "покраснело" 14 областей.

В Сумскую область из Курской области оккупанты запустили ракеты. Воздушные цели двигаются на Черкассы. В Черкасской области и Сумах прогремели взрывы.

В городе Смела в Черкасской области вражеская ракета попала в жилые дома, сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

"Предварительно, шесть пострадавших, один – тяжелый. Также повреждено 12 частных домов", – отметил он и добавил, что на месте работают все экстренные службы.

Напомним, россияне приступили к массированной атаке на Украину еще с вечера 28 декабря. Сначала запустили 36 ударных БПЛА Shahed-136/131. Ночью, как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, 18 бомбардировщиков Ту-95МС запустили по меньшей мере 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Кроме того, в Харьковскую область полетело по меньшей мере 14 ракет С-300. Далее Украину атаковало пять "Кинжалов", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

В результате атаки известно о прилетах на Сумщине, в Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков. В общей сложности силы ПВО уничтожили 87 целей. Эта атака продолжалась в несколько волн, почти во всех областях страны дважды объявляли воздушную тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Днепре 29 декабря в результате российской атаки загорелся один из торговых центров. Есть пострадавшие среди гражданского населения: по меньшей мере шесть человек погибли, около 28 пострадали.

– 29 декабря россияне нанесли массированный удар по Одессе. Известно о не менее трех погибших. Ранения получили 22 человека, в том числе дети 6 и 8 лет и беременная женщина.

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