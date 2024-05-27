В Украине снова возможны 'грязные' дожди: метеоролог назвал причины

В конце мая в Украине ожидается жаркая погода с грозовыми осадками. К тому же дожди 27-28 числа могут быть "грязными" – из-за пыли из пустынных районов Средней Азии.

Об этом предупредил метеоролог Игорь Кибальчич. Согласно его прогнозу, до конца недели будет больше осадков, но локально в некоторых областях.

"Погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения. Постепенно ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут носить локальный характер", – пояснил специалист.

Он отметил, что 27-28 мая поступление пыли из пустынных районов Средней Азии может привести к помутнению неба, незначительному ухудшению дальности видимости и слабовыраженным "грязным" дождям в некоторых регионах. В то же время в большинстве областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (IV класс).

Во вторник, 28 мая, Кибальчич прогнозирует неустойчивую погоду с дождями и грозами в южных областях и в Крыму, днем местами и на западе. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер 7-12 м/с, на юге, в Приазовье и центре страны возможны порывы до 15-20 м/с. Средняя температура воздуха ночью +12... +17 °С, днем +25… +30 °С, немного ниже в юго-западных областях.

В среду, 29 мая, дневная температура воздуха снизится до +19… +24 °С в центральных и юго-западных регионах. На юге и Прикарпатье, днем на западе, в центре и частично на востоке возможны дожди, иногда с грозами.

Кратковременные грозовые дожди, местами ливни и град, а также шквалистое усиление ветра метеоролог прогнозирует 30 мая на Правобережье. Там днем ожидается +19… +24 °С, на остальной территории страны +25…+30°С.

В пятницу, 31 мая, столбики термометров будут показывать в среднем +12... +17 °С ночью и днем +23... +28 °С днем. За исключением центральных и южных регионов, в стране возможны дожди с грозами, местами град и шквалы.

Как сообщал OBOZ.UA, пыль из Сахары в Украине уже наблюдалась в апреле. Он способен ухудшить состояние детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания. Поэтому при повторении этого явления украинцам посоветовали защититься от загрязненного воздуха.

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