В Украине собираются продлить военное положение: будет ли усиление мобилизации и что грозит уклонистам

В Украине до 19 мая действует военное положение и всеобщая мобилизация. С полной уверенностью можно сказать, что народные депутаты в очередной раз пролонгируют их действие.

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По предварительным данным, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней. OBOZREVATEL выяснял, будет ли усиление призыва в украинские войска и что грозит за уклонение от службы.

Накануне народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада продлит срок действия военного положения и мобилизации в Украине. При этом он отметил, что вероятнее всего, нардепы снова будут голосовать за продление на 90 дней, то есть с 19 мая до середины августа 2023 года.

Также народный избранник уточнил, что заседание ВР по данным вопросам якобы должно состояться уже в начале мая. С начала полномасштабной войны нардепы уже шесть раз устанавливали срок военного положения и мобилизации.

Стоит отметить, что во время действия военного положения и мобилизации призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путем вручения повесток.

В Министерстве обороны Украины отметили, что план мобилизации, который утвердил Генеральный штаб ВСУ, еще не выполнен, поэтому на сегодняшний день нужды в усилении мобилизации нет. По словам главы оборонного ведомства Алексея Резникова, Генеральный штаб "в спокойном темпе" компенсирует потери на фронте.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гласит о том, что за уклонение от службы в армии может наступать административная или даже уголовная ответственность. В зависимости от каждого конкретного случая речь может идти о разных мерах наказания.

Примечательно, что наказание наступает не только за уклонение непосредственно от службы, но также за нарушение правил военного учета. Согласно Постановлению Кабинета министров № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", те, кто не встал на военный учет, будут ограничены в некоторых правах. Такие граждане не смогут поступить в высшее учебное заведение или устроиться на работу.

Нарушение правил воинского учета влечет за собой административное наказание. При этом уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением.

Так, ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях говорит о том, что нарушение правил воинского учета грозит штрафом от 1 до 3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение влечет за собой наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ст. 335 Уголовного кодекса Украины, гражданин, уклоняющийся от мобилизации, может быть привлечен к ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины уже предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Украине в рамках всеобщей мобилизации мужчинам призывного возраста 18-60 лет повестки могут вручать не только представители ТЦК и СП и не только по месту жительства. К тому же мобилизовать во время военного положения могут и людей с инвалидностью III группы – с их согласия.

Как сообщал OBOZREVATEL, член Комитета ВРУ по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский сказал, что в будущем повестки в Украине могут выдавать через приложение Дія.

На эти слова отреагировал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он заявил, что инициативы по выдаче повесток в Дії нет даже в планах.

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