В Украине сообщили о подозрении известному российскому пропагандисту: радовался обстрелам Киева и призвал к геноциду украинцев. Фото

По материалам Службы безопасности Украины сообщается о подозрении российскому пропагандисту Сергею Мардану, который активно выступает в пропагандистском российском шоу "Соловьев live" и является одним из блогеров "Комсомольской правды". С самого начала полномасштабного вторжения он активно поддерживает агрессивную войну РФ против Украины, публично призывает к геноциду украинского народа и проведению массовых репрессий против гражданского населения на оккупированных территориях.

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Подозрение объявлено сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призывавшего к геноциду украинского народа. Фигурант является одним из ключевых блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу еще одного рупора Кремля - телеканала "Соловьев live", – говорится в сообщении СБУ.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Мардан публично и очень активно поддерживает агрессивную войну, оправдывает военные преступления российских оккупантов и призывает к геноциду украинского народа.

Одной из любимых тем пропагандиста является агитация за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины. В частности, в одном из эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированных территорий Украины, которые не поддерживают оккупантов.

СБУ инициировала проведение языково-лингвистической экспертизы высказываний Мардана

"Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что его действия несут угрозу национальной безопасности Украины... Ему инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя в Украине, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, с использованием средств массовой информации и публичные призывы к геноциду (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442 УК Украины)", – отметили в ОГПУ.

Пропагандисту, ныне находящемуся на территории России, грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводит СБУ при процессуальном руководстве ОГПУ.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили интернет-пропагандиста, призвавшего к союзу со страной-террористом РФ.

"Злоумышленник через сеть интернет систематически распространял фейковые антиукраинские видеоматериалы и сообщения с оправданием и признанием правомерности вооруженной агрессии РФ против Украины. В рамках досудебного расследования задокументировано, что кремлевские нарративы целенаправленно распространял в социальных сетях 52-летний киевлянин. "Ждун", который ждал "освободителей, пропагандировал идеи "русского мира", поддерживал деятельность террористических группировок "л/днр" и дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины в условиях войны", – рассказали в СБУ.