В Украине существует секретный батальон "Братство", воюющий глубоко в тылу России – The Guardian

На оккупированных территориях Украины и в России действует добровольческая группа украинского спецназа, именуемая батальон "Братство". Секретное формирование ведет борьбу с государством-террористом за пределами фронта войны в своем государстве.

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Их работа варьируется от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России. О существовании и деятельности такого батальона рассказало издание The Guardian, которому удалось пообщаться с тремя его бойцами.

Отмечается, что добровольцы "Братства" имеют особый статус – они технически независимы от армии Украины, но действующие бок о бок с официальными силами.

"Нам очень легко пересечь российскую границу", – с улыбкой заверил 21-летний член группы Владислав.

Издание объяснило, что работа "Братства" должна оставаться секретной и независимой в первую очередь из-за "нервозности" Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России, о чем свидетельствуют затянувшиеся дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран поставить истребители F16.

"Получается, что русские могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию", – констатировал несправедливость другой член формирования по имени Алексей.

Добровольцы батальона считают, что российскому высшему командованию жизненно необходимо чувствовать накал боев на своей территории, поэтому не останавливаются перед запретами.

Общаясь со СМИ, один из добровольцев группы рассказал об одной из последних своих операций, которую назвал простой.

"Нашей группе нужно было привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам", – отметил боец.

"Мы показали, что можем войти на территорию России, и показать россиянам, что украинцы могут действовать. После того, как русские узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно перебросить много солдат, чтобы найти этих диверсантов. Это очень деморализует противника", – уверены добровольцы.

На счету "Братства" также операция в районе Белгорода, где месяц назад взорвалось несколько складов с боеприпасами.

"Вы должны понимать, что когда мы планируем наши операции, об этом мало кто знает. Информация об операции может быть передана противнику. Солдаты поблизости могут что-то сказать своим коллегам, и русские могут об этом узнать", – отметили бойцы, подчеркнув, что о своей деятельности не рассказывают даже родителям.

"Ваши читатели могут ожидать от нас, что мы собираемся взорвать Кремль, но пока это не так. Мое мнение, что начинать нужно с небольших задач, а потом переходить к более сложным. У моего друга есть поговорка: "Чтобы уничтожить вражескую военную базу, нужно сначала взорвать собачью будку", – подчеркнул один из бойцов.

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