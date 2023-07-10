В Украине успешно 'демобилизовался' начальник штаба батальона имени преступника Моторолы. Фото

Украинский воины ликвидировали на фронте оккупанта Александра Пукачева с позывным "Массажист". Захватчик был начальником штаба отдельного гвардейского разведывательного батальона РФ "Спарта" имени уничтоженного террориста, командира группировки "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола").

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О ликвидации одного из главарей врага сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц" в Telegram. Он также показал фотографию нового "груза 200".

"Массажист" теперь навечно "демобилизован" на войне в Украине.

Отметим, что на сайте "Миротворец" указано, что фамилия ликвидированного военного преступника Пушкарев, а не Пукачев. Там также говорится, что он родом из временно захваченной Россией Макеевки на Донетчине.

Командир батальона "Спарта" заявил, что "Массажист" отправился на концерт Кобзона еще 7 июля 2023 года. При этом в его сообщении указано, что оккупант "скоропостижно ушел из жизни".

"Сегодня очень скорбный день для нас, скоропостижно ушел из жизни начальник штаба ОРБ "Спарта" Пушкарев Александр, позывной Массажист Александр был настоящим офицером! Отличным другом и боевым товарищем", – написал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Даниила Сматрова из Хакасии. Будучи наемником кадыровского подразделения захватчиков, он хвастался, что намерен "брать Киев".

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