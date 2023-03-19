В Украине в результате российского обстрела ранения получили два волонтера из Польши: один в тяжелом состоянии

Двое граждан Польши, которые получили ранения из-за российского обстрела Часового Яра (Донецкая область) 16 марта, находятся в больнице, один – в тяжелом, но стабильном состоянии. Волонтеры были в микроавтобусе и развозили гуманитарную помощь, когда в машину прилетел снаряд. В целом в ходе этого инцидента пострадали шесть человек.

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Как пишет Polska Agencja Prasowa, пострадавшие поляки живут в Познани. Они приехали в Украину как волонтеры-добровольцы.

Под вражеский удар ближе к вечеру четверга, 16 марта, попала машина гуманитарной миссии Nehemiasz. Ранения одного из пострадавших поляков оказались тяжелыми, второй – в более легком состоянии. Представитель Nehemiasz рассказал, что граждан оперативно эвакуировали с места обстрела в сопровождении польскоязычного медика.

"О них заботятся... Мы поддерживаем связь как с их семьями, так и с посольством в Киеве", – сообщил представитель волонтерской организации.

Теперь потерпевшие находятся в госпитале далеко от линии фронта. Известно, что по меньшей мере одному из них оказывают помощь в Днепре.

"Это была наша 22-я поездка. Они тоже были не в первый раз", – сказал член Nehemiasz и отметил, что один из пострадавших помогал Украине с 2014 года и является опытным волонтером.

Член Совета министров РП Михал Дворчик на своей странице в Twitter сообщил, что, согласно решению премьер-министра Матеуша Моравецки, раненых поляков вскоре перевезут на территорию Польши для дальнейшего лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно вице-премьер-министр, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что поляки должны быть готовы воевать за свою страну и для мирной жизни необходима сильная армия.

– Как пишет The Telegraph, Варшава приступает к крупнейшей за последние 50 лет кампании по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России. Правительство наращивает количество военной техники, в том числе танков и артиллерийских установок.

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